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Roi Dimor
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black seal leaning on brown wooden planks beside body of water
Seal under a pier
A map marker
Santa Cruz Island, Ecuador
Calendar outlined
Published on
July 24, 2017 (UTC)
Camera
Canon, EOS 50D
Safety
Free to use under the
Unsplash License
animal
sea
brown
blur
bokeh
seal
ecuador
dock
galapagos
pier
sea lion
wildlife
otter
sea life
mammal
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