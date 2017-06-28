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Mikhail Vasilyev
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bird's eye-view photo of highland
Durmitor National Park
A map marker
Durmitor Nacionalni Park, Žabljak, Montenegro
Calendar outlined
Published on
June 28, 2017 (UTC)
Camera
Canon, EOS 650D
Safety
Free to use under the
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green
mountains
clouds
snow
grass
rock
hills
outdoors
shadows
montenegro
fields
cloudy
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cloudy weather
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