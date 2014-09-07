Unsplash logo
Unsplash Home
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
Visual search
Get Unsplash+
Log in
Submit an image
Tanvi Malik
tanvimalik
Bookmark
A plus sign
Edit image
Plus sign for Unsplash+
Download free
Chevron down
––– –– ––
––– –––– ––––
––– –– ––
––– –––– ––––
Featured in
Photos
A forward-right arrow
Share
Info icon
Info
More Actions
bird's eye view of mountain and river during daytime
Haze over Peyto Lake
Calendar outlined
Published on
September 7, 2014 (UTC)
Camera
NIKON CORPORATION, NIKON D5000
Safety
Free to use under the
Unsplash License
forest
mountains
clouds
snow
trees
grey
scenery
woods
outdoors
cold
pine
cliffs
spruce
rays
peyto lake
Browse premium related images on iStock | Save 20% with code UNSPLASH20