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Iris Papillon
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bird's eye photography of road near ocean
Big Sur drive
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Big Sur, United States
Calendar outlined
Published on
November 4, 2015 (UTC)
Camera
Canon, EOS 70D
Safety
Free to use under the
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