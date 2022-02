Talaqan Dam is a hydroelectric dam in Iran with an installed electricity generating capability of 18 MW. It is situated in Qazvin Province طالقان سدی خاکی دارد که دریاچه‎ای در سمت شرقی آن ایجاد شده است. این سد در در دامنه جنوبی کوه‎های البرز مرکزی قرار دارد. منشأ آبی که دریاچه سد طالقان را سیراب می‎کند، از رودخانه شاهرود است. رودی به طول 175 کیلومتر که از ارتفاعات طالقان سرچشمه می‎گیرد و با پیوستن به رودخانه الموت، درنهایت به سفیدرود می‎ریزد. مطالعات اولیه مربوط به ایجاد دریاچه سد طالقان در ابتدا به منظور انتقال آب طالقان به دشت قزوین در سال ۱۳۴۸ خورشیدی انجام شد.