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Jo Szczepanska
joszczepanska
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assorted-color office items on table
Everything you need
Calendar outlined
Published on
January 15, 2016 (UTC)
Camera
Canon, EOS 7D
Safety
Free to use under the
Unsplash License
art
paper
school
work
design
drawing
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architect
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