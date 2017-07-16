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Markus Clemens
markusclemens
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assorted books
sic transit gloria mundi
A map marker
Austria
Calendar outlined
Published on
July 16, 2017 (UTC)
Camera
SONY, ILCE-6000
Safety
Free to use under the
Unsplash License
books
book
grey
reading
old
waste
antique
antiques
rubbish
urban exploration
urbex
austria
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