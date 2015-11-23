Unsplash logo
Unsplash Home
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
Visual search
Get Unsplash+
Log in
Submit an image
traf
traf
Bookmark
A plus sign
Edit image
Plus sign for Unsplash+
Download free
Chevron down
––– –– ––
––– –––– ––––
––– –– ––
––– –––– ––––
Featured in
Photos
,
Architecture
A forward-right arrow
Share
Info icon
Info
More Actions
architectural photography of buildings
Layers
A map marker
Chicago, United States
Calendar outlined
Published on
November 23, 2015 (UTC)
Camera
Sony, A7
Safety
Free to use under the
Unsplash License
wallpaper
city
building
architecture
construction
desktop wallpapers
grey
urban
chicago
cityscape
wallpapers
windows
skyscraper
line
perspective
build
amazing wallpaper
geometry
skyscrapers
desktop backgrounds
4K images
Browse premium related images on iStock | Save 20% with code UNSPLASH20