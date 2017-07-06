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Paul Hanaoka
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aerial photography of street
Redondo Beach street.
A map marker
South Redondo, Redondo Beach, California, United States
Calendar outlined
Published on
July 6, 2017 (UTC)
Camera
DJI, FC300X
Safety
Free to use under the
Unsplash License
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