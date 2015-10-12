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Lukasz Szmigiel
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Featured in
Photos
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Nature
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aerial photography of mountains covered with snow
Snowy mountain edges
Calendar outlined
Published on
October 12, 2015 (UTC)
Safety
Free to use under the
Unsplash License
winter
snow
airplane
cloud
grey
shadow
rock
fog
stone
sunlight
ski
rocks
mountain range
cold
snowboard
cloudy
peak
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