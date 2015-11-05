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Barbara Xia
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aerial photo of rocky mountains
Snowcapped mountains
Calendar outlined
Published on
November 5, 2015 (UTC)
Camera
Canon, EOS 60D
Safety
Free to use under the
Unsplash License
blue
mountains
clouds
snow
cloud
mountain range
dawn
peak
layers
snowy
rockies
peaks
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