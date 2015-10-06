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aerial photo of mountain range
Snowy mountains at dusk
A map marker
Hidden Lake Lookout trailhead, United States
Calendar outlined
Published on
October 6, 2015 (UTC)
Camera
Canon, EOS 5D Mark III
Safety
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