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Michał Parzuchowski
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aerial photo of brown mountain under gray sky
Tatra Mountains landscape
A map marker
Wysokie Tatry, Vysoké Tatry, Slovakia
Calendar outlined
Published on
October 21, 2015 (UTC)
Camera
PENTAX, K-7
Safety
Free to use under the
Unsplash License
forest
mountains
outdoor
clouds
photography
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slovakia
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