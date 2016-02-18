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Logan Troxell
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aerial photo of a green leafed trees
Snowy mountains and a forest
A map marker
Moraine Lake, Canada
Calendar outlined
Published on
February 18, 2016 (UTC)
Camera
Apple, iPhone 6 Plus
Safety
Free to use under the
Unsplash License
forest
blue
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