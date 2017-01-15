Unsplash logo
Unsplash Home
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
Visual search
Get Unsplash+
Log in
Submit an image
Warren
wflwong
Bookmark
A plus sign
Edit image
Plus sign for Unsplash+
Download free
Chevron down
––– –– ––
––– –––– ––––
––– –– ––
––– –––– ––––
A forward-right arrow
Share
Info icon
Info
More Actions
a person standing on a rock near the ocean
introspection
A map marker
J.C. Saddington Park, Mississauga, Canada
Calendar outlined
Published on
January 15, 2017 (UTC)
Camera
SONY, ILCE-6000
Safety
Free to use under the
Unsplash License
people
clouds
red
grey
purple
lake
stone
rocks
faceless
wet
mississauga
sea
human
wood
clothing
canada
rock
outdoors
apparel
coast
Royalty-free images
Browse premium related images on iStock | Save 20% with code UNSPLASH20