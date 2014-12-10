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Josefa Holland-Merten
hollandmerten
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A helicopter flies through billowing clouds over a mountain landscape
Foggy Mountain Ridge
Calendar outlined
Published on
December 10, 2014 (UTC)
Safety
Free to use under the
Unsplash License
clouds
cloud
grey
fog
rocks
mountain range
helicopter
climate
cloudy
geology
peak
summit
mountaintop
apex
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