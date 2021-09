« Les rênes du Père Noël « Peinture murale réalisée par l’artiste alsacien Stom 500 Né en 1987 à Mulhouse, il vit et travaille dorénavant à Strasbourg. Cultivant un univers délirant et plein d'humour nourri par l’énergie euphorique des cartoons, ce virtuose autodidacte multiplie les talents. Graphiste de formation, illustrateur de vocation et graffeur de renom, Stom500 se définit lui-même avec amusement, comme un véritable « couteau suisse ». Spray, posca, acrylique... Larges fresques murales ou toiles au format plus réduit : il use de médiums et de styles aussi divers que variés. Avec une prédilection pour les thèmes animaliers qui, sous le vernis de la drôlerie, portent un message pertinent, souvent à caractère humaniste ou écologique. A l'image de ses tourbillonnantes abeilles ou de ses bestiaires apparemment incompatibles, tels le corbeau et le renard inspirés des fables de La Fontaine, symboles du vivre-ensemble.