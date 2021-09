Free photo of a man walking along the metallic wall of the Arcam architecture museum on the border of the Oosterdok water in Amsterdam. Tiny shadows of empty tree branches are falling om the textured wall. Picture of 25 March 2020; urban photography of The Netherlands. In Dutch: foto van een wandelaar langs de zijwand van het ARCAM architectuur museum met een wandelaar en de schaduw van boomtakken. Foto 25 maart 2020; stads-fotografie, Fons Heijnsbroek.