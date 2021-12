اجراي پرفورمنس " زار " مكان: تهران؛ خيابان ولي عصر؛ عمارت روبرو اجراگر: مهسا لطفي ويدئو آرت و اجراگردان: زهرا خلج موزيك: محمد سمناني Performing the performance of "Zar" Location: Tehran, Vali-e-Asr Street, in front of the mansion Performer: Mahsa Lotfi Video art and performer: Zahra Khalaj Music: Mohammad Semnani Aufführung der Aufführung von "Zar" Lage: Teheran, Vali-e-Asr Straße, vor dem Herrenhaus Darsteller: Mahsa Lotfi Videokunst und Darsteller: Zahra Khalaj Musik: Mohammad Semnani أداء "زار" الموقع: طهران ؛ شارع ولي العصر ؛ القصر المؤدي: محسا لطفي فن الفيديو والمؤدي: زهرة خلاج الموسيقى: محمد السمناني