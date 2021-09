Free photo of a view through a modern by-street with modern architecture walls in sunlight and shadows, reflected by the glass windows. Location is at the Oosterdokseiland in Amsterdam. Picture of 25 March 2020; urban photography of The Netherlands. In Dutch: foto van een moderne steeg op het Oosterdokseiland in zonlicht en schaduw. Op de achtergrond het spoor vanuit het C.S. Foto 25 March 2020; stads-fotografie, Fons Heijnsbroek.