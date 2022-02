close up, bokeh, macro, blur, blurred background, close focus, bible, old testament, hebrew bible, christian, judaism, history, text, reading, bible study, devotions, text, NIV, New International Version, type, typography, canon, christianity, holy scripture, holy bible, scripture, hebrew bible, historical, nehemiah, second temple period, persian judeah, artaxerxes 1, persia, נְחֶמְיָה, Nəḥemyāh, cup bearer to the king,