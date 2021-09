J'ai pris cette photo lors d'une balade à Hawaï, nous sommes allé voir les "Twins Falls", c'était magnifique. Quand je me balade dans des endroits avec des fleurs j'adore prendre plein de photo comme celle-ci en espérant qu'une d'entre elles rende bien. I took this photo during a walk in Hawaii, we went to see the "Fall twins", it was magnificent. When I walk in places with flowers I love taking lots of pictures like this, hoping that one of them looks good.