Manifestation Camping Vintage organisée par les bielles d’Antan 77 le 03 juillet 2021. La DS (nom formé de deux initiales accolées se prononçant "déesse") et sa déclinaison simplifiée la Citroën ID (nom formé de deux initiales accolées se prononçant "idée") sont commercialisées par Citroën entre 1955 et 1975, tout d'abord en berline puis en break et cabriolet. Le « D » vient probablement de l'usage du moteur le plus récent alors de Citroën, le « moteur série D », qui équipait la Traction 11 D jusqu'en juillet 1957. L'ID et la DS reprennent le même principe de la traction qui a fait la renommée de Citroën.