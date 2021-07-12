#看不透的城市 握紧的拳头 那是一段很久以前的事情了，我带着F3去一个陌生的地方出差，办完公事回酒店尚早，我去了一个堤岸口游荡，都说古代的堤岸口是分离的地方。 或许是我对这个城市并不熟悉，堤岸口并没有什么人，更别说有什么故事了，正当我准备掉头回去时，远处的一对父女引起了我的注意… “你又忘了我脊椎不好吗？站上去！我可以舒服点” 女子说道：“爸这是我北京带来的特产，你带回去和妈一起尝尝！” “北京怎么样？” --“还不错”； “不过现在我在这边找了个工作，我不想在回北京了！”--“那样的话你早晚一事无成！”； “为什么？这是什么意思？”-- “我想说这并不是你的工作 ，这个城市和北京不一样！这里的工作只适合养老，你可能短时间需要它，但这不会持久 ！” “我和你妈身体还行！乘有这个机会，你回北京做别的事，更重要的事！”--“确定更重要吗？”--“是的！！我现在老了能看到更多的事情了！” 说完老人转身就走！完全不顾身后的女儿大喊着：“爸特产还没拿呢！” 女儿带着眼镜，我不确认她是否有哭泣，只是那时的背影让人感觉凄凉。 我把这一瞬间定格了下来，或许我应该上去安慰一下，但还是让她独处下吧…… 器材:Nikon F3/50F1.4 胶片:柯达电影卷5203