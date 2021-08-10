在努力的“扫街摄工”,总也要解决路上的吃饭问题,我就喜欢那些市井里的“苍蝇小店”,慢慢从美食开始,逐渐关注市井小店. 我认为的市井文化里,小店是一个很重要的一环,很多故事的起源都来自于一个默默无闻的小店,以前并没有什么“网红经济“,靠的全是老板的“魅力”以及口口相传的回头客才能撑起一个小店铺. 当然“小店文化”里对门面的要求其实并不高,甚至是显得很随意:可以是流动性的、可以是藏在巷子里的,甚至是靠人口相传的; 有的习惯是很难改的,去那块地区扫街,总会来到这家店吃一份传统的生煎馒头,老板是个热情的人,知道我是个回头客,很早以前便打开了心中的话匣子:“从学童讲起到开店做了老板,经历了疫情之后,如何维持生意!对于他来说生意的好坏并不是最重要的,就像有了惯性一般一天又一天的做着相同的事情,看到在店里嘻嘻哈哈的便已知足,他就这样干了40年很多东西已经看淡.只是他无法理解为何现在年轻人,可以为了不曾相识的网红聚集在一起,其实又见不到网红本人. 我结账时和老板说:总有一天大家会明白重要的是:大众的点评.然后向老板推荐了一部日剧:《深夜食堂》,其实真正长久的回头客吃的都是记忆里的味道,或许是为了某件事或者某个人....然后推开垂帘开始继续扫街.