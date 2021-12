متصدي ترافيك راه آهن ايران در ايستگاه درياچه نمكزار استان قم در حال دادن جواز راه آزاد به رئيس قطار مسافري كه متوقف شده است. Iran Railway Traffic Supervisor at Qom Salt Lake Lake Station is giving a free road permit to the head of the stopped passenger train. Der iranische Eisenbahnverkehrsleiter an der Qom Salt Lake Lake Station erteilt dem Leiter des angehaltenen Personenzugs eine kostenlose Straßengenehmigung.