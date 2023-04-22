Unsplash logo
Unsplash 홈
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Unsplash+ 구독
로그인
이미지 제출
A photo
사진
3.9천
Pen Tool
일러스트
183
더 보기
A copyright icon ©
라이선스
Arrow down
Aspect ratio
방향
Arrow down
Unfold
정렬 기준
관련성
Arrow down
Filters
필터
산업 오염
오염
굴뚝
발전소
대기 오염
연기
산업의
환경 문제
산업 경관
구름
공장
바깥
Getty Images
Unsplash+
용
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
다운로드
Patrick Hendry
Bookmark
A plus sign
다운로드
Chevron down
Janusz Walczak
Bookmark
A plus sign
다운로드
Chevron down
Luca Cavallin
Bookmark
A plus sign
다운로드
Chevron down
Getty Images
Unsplash+
용
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
다운로드
Mike Marrah
Bookmark
A plus sign
다운로드
Chevron down
Tim van der Kuip
Bookmark
A plus sign
다운로드
Chevron down
Johannes Plenio
Bookmark
A plus sign
다운로드
Chevron down
Andrew Petrischev
Unsplash+
용
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
다운로드
Jakub Żerdzicki
Bookmark
A plus sign
다운로드
Chevron down
Alexey
Bookmark
A plus sign
다운로드
Chevron down
Vitalii Onyshchuk
Bookmark
A plus sign
다운로드
Chevron down
Getty Images
Unsplash+
용
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
다운로드
Anne Nygård
Bookmark
A plus sign
다운로드
Chevron down
ROMAN Z.
Bookmark
A plus sign
다운로드
Chevron down
Jacek Dylag
Bookmark
A plus sign
다운로드
Chevron down
Nathan Anderson
Unsplash+
용
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
다운로드
Bernd 📷 Dittrich
Bookmark
A plus sign
다운로드
Chevron down
Bernd 📷 Dittrich
Bookmark
A plus sign
다운로드
Chevron down
Miles Smith
Bookmark
A plus sign
다운로드
Chevron down
iStock에서 프리미엄 이미지 찾아보기
| 지금 바로 할인 요청하기
더 로드
Unsplash logo
멋진 것을 만들어 보세요
iStock에서 더 많은 자료 보기 ↗
iStock에서 더 많은 자료 보기 ↗