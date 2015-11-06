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지구 밖에서 본 우주 왕복선 모습
NASA(@nasa)의 이 무료 기술, 우주, 바다 및 지구 HD 사진 다운로드
Calendar outlined
2015년 11월 6일(UTC)
에 게시됨
Camera
NIKON CORPORATION, NIKON D4
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