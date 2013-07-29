Unsplash logo
Unsplash 홈
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
Visual search
Unsplash+ 구독
로그인
이미지 제출
Alex
alex
Bookmark
A plus sign
이미지 편집
Plus sign for Unsplash+
무료 다운로드
Chevron down
––– –– ––
––– –––– ––––
––– –– ––
––– –––– ––––
소개 매체
사진
A forward-right arrow
공유
Info icon
정보
More Actions
모스크 구름 아래 회색조 사진
Alex(@alex)의 이 무료 도시, 구름, 나무 및 교회 HD 사진 다운로드
Calendar outlined
2013년 7월 29일(UTC)
에 게시됨
Camera
SAMSUNG, GT-I9300
Safety
Unsplash 라이선스
하에서 무료로 사용 가능
도시
구름
나무
교회
강
회색
도시의
브리지
도시
시
공중
잘츠부르크
올드 타운
화합물
첨탑
파노라마 뷰
iStock에서 프리미엄 관련 이미지 찾아보기 | 코드 UNSPLASH20로 20% 할인 혜택 받기