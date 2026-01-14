Unsplash logo
Unsplash ホーム
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Unsplash+を入手する
ログイン
画像を提出する
A photo
写真
121
Pen Tool
イラスト
0
その他
A copyright icon ©
ライセンス
Arrow down
Aspect ratio
向き
Arrow down
Unfold
並び順
最適
Arrow down
Filters
フィルター
Krlの
MRTの
トランスジャカルタ
通勤線
列車
インドネシア
鉄道
ジャカルタ
鉄道駅
人
車
ターミナル
Kristina Shvedenko
Unsplash+
向け
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
ダウンロード
Faisal Hanafi
Bookmark
A plus sign
ダウンロード
Chevron down
Gema Saputera
Bookmark
A plus sign
ダウンロード
Chevron down
Fasyah Halim
Bookmark
A plus sign
ダウンロード
Chevron down
Patrycja Jadach
Unsplash+
向け
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
ダウンロード
Faisal Hanafi
Bookmark
A plus sign
ダウンロード
Chevron down
Gema Saputera
Bookmark
A plus sign
ダウンロード
Chevron down
Fasyah Halim
Bookmark
A plus sign
ダウンロード
Chevron down
Andrew Petrischev
Unsplash+
向け
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
ダウンロード
Faisal Hanafi
Bookmark
A plus sign
ダウンロード
Chevron down
Alviansyah Kuswidyatama
Bookmark
A plus sign
ダウンロード
Chevron down
William Manuel Son
Bookmark
A plus sign
ダウンロード
Chevron down
Annie Spratt
Unsplash+
向け
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
ダウンロード
Faisal Hanafi
Bookmark
A plus sign
ダウンロード
Chevron down
Gema Saputera
Bookmark
A plus sign
ダウンロード
Chevron down
Fasyah Halim
Bookmark
A plus sign
ダウンロード
Chevron down
Karolina Grabowska
Unsplash+
向け
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
ダウンロード
Faisal Hanafi
Bookmark
A plus sign
ダウンロード
Chevron down
Faisal Hanafi
Bookmark
A plus sign
ダウンロード
Chevron down
Hilmi Alwan
Bookmark
A plus sign
ダウンロード
Chevron down
iStockでプレミアム写真を閲覧する
| 今すぐ割引を獲得する
他のイメージを表示
Unsplash logo
何か素晴らしいものを作りましょう
iStockでもっと見る ↗
iStockでもっと見る ↗