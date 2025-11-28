Unsplash logo
Unsplash ホーム
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Unsplash+を入手する
ログイン
画像を提出する
A photo
写真
3315
Pen Tool
イラスト
472
その他
A copyright icon ©
ライセンス
Arrow down
Aspect ratio
向き
Arrow down
Unfold
並び順
最適
Arrow down
Filters
フィルター
生物学研究室
研究室
科学
生物学
化学
科学的調査
薬
分析
白衣
科学者
実験
顕微鏡
試験管
Getty Images
Unsplash+
向け
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
ダウンロード
Julia Koblitz
Bookmark
A plus sign
ダウンロード
Chevron down
Julia Koblitz
Bookmark
A plus sign
ダウンロード
Chevron down
Julia Koblitz
Bookmark
A plus sign
ダウンロード
Chevron down
Getty Images
Unsplash+
向け
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
ダウンロード
Arctic
Bookmark
A plus sign
ダウンロード
Chevron down
Logan Gutierrez
Bookmark
A plus sign
ダウンロード
Chevron down
Dmitriy Suponnikov
Bookmark
A plus sign
ダウンロード
Chevron down
Getty Images
Unsplash+
向け
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
ダウンロード
Julia Koblitz
Bookmark
A plus sign
ダウンロード
Chevron down
Logan Gutierrez
Bookmark
A plus sign
ダウンロード
Chevron down
Indra Projects
Bookmark
A plus sign
ダウンロード
Chevron down
Getty Images
Unsplash+
向け
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
ダウンロード
Indra Projects
Bookmark
A plus sign
ダウンロード
Chevron down
Toon Lambrechts
Bookmark
A plus sign
ダウンロード
Chevron down
Toon Lambrechts
Bookmark
A plus sign
ダウンロード
Chevron down
Karolina Grabowska
Unsplash+
向け
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
ダウンロード
Toon Lambrechts
Bookmark
A plus sign
ダウンロード
Chevron down
Toon Lambrechts
Bookmark
A plus sign
ダウンロード
Chevron down
Bekzat Tanatar
Bookmark
A plus sign
ダウンロード
Chevron down
iStockでプレミアム写真を閲覧する
| 今すぐ割引を獲得する
他のイメージを表示
Unsplash logo
何か素晴らしいものを作りましょう
iStockでもっと見る ↗
iStockでもっと見る ↗