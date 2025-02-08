ワシントンd.c.

ワシントン
米国
ワシントンDC
直流
建物
都市
アメリカ
人間
建築
青い
米国カラー画像ローアングルビュー
キャピトルヒル
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ワシントンアメリカ合衆国議会議事堂アメリカ合衆国
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日中の道路上の車両
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直流アスファルト
昼間の白と茶色のコンクリートの建物
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米国屋外景色
建築用ドームステップと階段旅行先
建物に掲げられたアメリカ国旗
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ユニオン駅独立
曇り空に映る米国議会議事堂のドーム
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建築議会 議事堂ワシントンDC
日中の木々の近くの水域
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ワシントンD.C.さくら
歴史大理石 - 岩国のランドマーク
昼間の公園を歩く黒いジャケットの男
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リンカーン記念サークルノースウェストリンカーン記念リフレクティングプールリフレクション プール
白と茶色のコンクリートの建物
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都市通り
米国議会議事堂のローアングル写真
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灰色キャピトルヒル建物
政府コピースペース構築された構造
市庁舎付近のアメリカ国旗
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アメリカの国旗米国商務省アメリカ
白い建物内部のセレクティブフォーカス写真
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地下鉄駅ランファン プラザ (L'Enfant Plaza)地下鉄
昼間の白い雲の下の白いコンクリートの建物
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議事堂コロンビア特別区ファーストストリートサウスイースト
パルテノン正義のスケール
夜間の道路のタイムラプス撮影
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高速道路根暗
昼間の青空に白いコンクリートの建物
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青い大理石
ワシントン記念塔
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ワシントン記念塔と米国議会議事堂ワシントンD.C.フレーミング
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