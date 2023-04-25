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建設労働者
手袋
Yunus Tuğ
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Gowtham AGM
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Oladipo Adejumo
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Bermix Studio
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Chevron down
Getty Images
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Solømen
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Chevron down
David Cain
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Chevron down
Jon Moore
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Chevron down
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Lluvia Morales
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Chevron down
Vikram Aditya
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Dan Dennis
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JSB Co.
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Steve A Johnson
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Swastik Arora
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Jon Moore
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Yunus Tuğ
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Jon Moore
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Jon Moore
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Chevron down
Jon Moore
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