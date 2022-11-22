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ヨークシャームーアズ
嵐が丘
自然
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田園風景
屋外
田舎
自然の美しさ
石垣
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旅行
Jonny Gios
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Josh Kirk
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Jamie Davies
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Ethan Ridd
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Getty Images
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Joanna Kosinska
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Andy Carne
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Josh Kirk
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Toa Heftiba
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Andy Carne
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Josh Kirk
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Andy Carne
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Johannes Kopf
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Rory Tucker
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Richard Horne
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Hannah Smith
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Georgi Kalaydzhiev
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NighthawStudio
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Andy Carne
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Andy Carne
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