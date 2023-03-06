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バリ リゾート
バリ島
寺
インドネシア
宗教
湖
パゴダ
霧
屋外
灰色
自然
ヒンズー
プラ・ウルン・ダヌ・ブラタン
Polina Kuzovkova
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Sebastian Pena Lambarri
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Katarzyna Zygnerska
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Cassie Gallegos
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Getty Images
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Ern Gan
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Nick Fewings
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Mahmud Ahsan
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Colin + Meg
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Roméo A.
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Ismail Hamzah
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Darren Lawrence
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Polina Kuzovkova
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Cassie Gallegos
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Cassie Gallegos
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visualsofdana
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Ahmed
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Nick Fewings
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Kharl Anthony Paica
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Nick Fewings
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