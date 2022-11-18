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ノースカロライナ州アッシュビル
米国
アッシュビル
ノースカロライナ州
青い
車
灰色
ビルトモアハウス
ビルトモア エステート
ビルトモア
都市
通り
歩道
Jason Hawke 🇨🇦
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Jehu Israel
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Ricky Beron
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Parker Ward
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Chevron down
Getty Images
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William Recinos
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Stephanie Klepacki
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Wes McFee
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Chevron down
Hans
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Ricky Beron
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PJ Frederick
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Chevron down
Clayton Manche
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Chevron down
Getty Images
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Clayton Manche
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Cody Scott Milewski
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Ethan McKenna
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Wes Hicks
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Wes McFee
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Clayton Manche
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Chevron down
Stephanie Klepacki
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Chevron down
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