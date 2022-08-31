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フィルター
シャンカール・バグワン
インド
寺
シヴァ神
シバ
芸術
人
人間
ウッタラーカンド州
水
像
灰色
彫刻
Getty Images
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Baatcheet Films
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Mayur Keni
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Dnyanesh Baravkar
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Sonika Agarwal
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Vikram Chouhan Udaipur Web Designer
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David Mehra
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Arun Prakash
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Sonika Agarwal
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Supratik Deshmukh
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Rahul Mishra
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Baatcheet Films
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Sonika Agarwal
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satish nagapuri
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Supratik Deshmukh
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Aravinda Kashyap
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Sonika Agarwal
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Suriya Narayanan
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Sonika Agarwal
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Shubham Nikam
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