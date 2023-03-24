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コーヒーとペストリー
コーヒー
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クロワッサン
褐色
カプチーノ
食べ物と飲み物
デザート
菓子
Lala Azizli
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Nathan Dumlao
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João Marcelo Martins
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Kirsten Drew
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JSB Co.
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Marcus Loke
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Nathan Dumlao
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Thomas Bormans
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Thomas Franke
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Jez Timms
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Anna Wohnoutka
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Toa Heftiba
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Anna Jakutajc-Wojtalik
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Christopher Yiu Chung
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Rosy Ko
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Oskar Yildiz
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Toa Heftiba
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Nicholas Ng
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Marialaura Gionfriddo
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Jojo Yuen (sharemyfoodd)
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