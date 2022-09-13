Unsplash logo
Unsplash ホーム
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Unsplash+を入手する
ログイン
画像を提出する
A photo
写真
3
Pen Tool
イラスト
0
その他
A copyright icon ©
ライセンス
Arrow down
Aspect ratio
向き
Arrow down
Unfold
並び順
最適
Arrow down
Filters
フィルター
ケープワインランド
農場
ワイン栽培
ブドウ栽培
ワイン生産
畑
丘
田舎
葡萄畑の列
農業
自然
田園風景
農地
Getty Images
Unsplash+
向け
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
ダウンロード
Weyland Swart
Bookmark
A plus sign
ダウンロード
Chevron down
Roberta Sant'Anna
Unsplash+
向け
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
ダウンロード
iStockでプレミアム写真を閲覧する
| 今すぐ割引を獲得する
Unsplash logo
何か素晴らしいものを作りましょう
iStockでもっと見る ↗
iStockでもっと見る ↗