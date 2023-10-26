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クムラット渓谷
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木
山
針葉樹
植物
風景
Tasha Marie
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Hussain Ali
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Ghayoor Ul Hassan
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Asif Al
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Ahmed
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Hussain Ali
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Bilal Shah
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asad
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Getty Images
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Graphic House
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Shujaat Muzaffar
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Ali Muhammad
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Andrew Petrischev
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Ales Krivec
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