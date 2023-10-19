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エリス島
自由の女神
米国
灰色
歴史
人
アメリカ
自由
自由の女神像
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ニューヨーク州
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The New York Public Library
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The New York Public Library
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The New York Public Library
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Chevron down
Getty Images
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Patrick T'Kindt
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Sergio Del Rio
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The New York Public Library
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Getty Images
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Bernd 📷 Dittrich
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Lumin Osity
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Chevron down
The New York Public Library
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Avi Werde
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Dana Andreea Gheorghe
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Gautam Krishnan
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SJ Objio
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Don Fontijn
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Tomas Martinez
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Gautam Krishnan
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