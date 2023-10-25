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ドローン撮影
Mohammad Alizade
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Nathan Queloz
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Nathan Queloz
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Slavcho Malezan
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Johannes Kopf
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Slavcho Malezan
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Slavcho Malezan
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Nathan Queloz
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Getty Images
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Alberto Caliman
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Suho Media
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Nathan Queloz
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Jonny Gios
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Gerrie van der Walt
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Nathan Queloz
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Elizabeth Smith
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Andrew Petrischev
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Nathan Queloz
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Rinalds Vanags
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Nathan Queloz
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