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緑の芝生の上の馬の群れ
Bethany Legg (@bkotynski)が撮影したこの無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
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2014年11月21日（UTC）
に公開
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NIKON CORPORATION, NIKON D600
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