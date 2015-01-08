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Mario Calvo
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茶色のコースターと牛乳瓶に 4 つのカップケーキ
Mario Calvo (@mariocalvo)が撮影したこの無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
Calendar outlined
2015年1月8日（UTC）
に公開
Camera
Canon, EOS 5D Mark II
Safety
Unsplashライセンス
の下、無料で利用可能
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