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茶色の液体が入った透明なガラスのマグカップ
bady abbas (@bady)が撮影したこの無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
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2016年4月7日（UTC）
に公開
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FUJIFILM, X-T1
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