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雪に覆われた山頂の航空写真
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特集されたコレクション

エディトリアル, 自然

雪に覆われた山頂の航空写真

Ales Krivec (@aleskrivec)が撮影したこの無料高解像度（HD）写真をダウンロードする

Calendar outlinedに公開CameraNIKON CORPORATION, NIKON D800
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