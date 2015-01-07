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雪に覆われた家の鳥瞰図
Olia 💙💛 Gozha (@olia)が撮影したこの無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
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2015年1月7日（UTC）
に公開
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NIKON CORPORATION, NIKON D90
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