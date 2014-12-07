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水域のそばに立っている 3 本の裸の木
Gabe (@whileimout)が撮影したこの無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
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2014年12月7日（UTC）
に公開
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Canon, EOS 60D
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