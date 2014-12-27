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本の山の横に電気スタンドをつけた
Jez Timms (@jeztimms)が撮影したこの無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
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2014年12月27日（UTC）
に公開
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NIKON CORPORATION, NIKON D610
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