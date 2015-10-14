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黄色いショベルカーの脇の裸の木
qinghill（@rkrc）撮影の建設、悲しい、草、灰色の無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
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2015年10月14日（UTC）
に公開
Camera
Panasonic, DMC-FZ1000
Safety
Unsplashライセンス
の下、無料で利用可能
建設
悲しい
草
灰色
畑
ワーキング
車
寂しい
勤労者
屋外
掘削機
隠滅
荒れ地
掘る
裸
孤
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